نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يحسم قراره تجاه نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مانشستر يونايتد عن قرار حاسمً سوف يقرره يتعلق بشأن مستقبل الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2021، لكن أشارت العديد من التقارير الصحفية أن النادي الإنجليزي فعل بند التمديد لموسم آخر.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة يونايتد قررت عرض بوجبا للبيع في الصيف المقبل، بعدما رفض اللاعب التوقيع على عقد جديد صحبت الشياطين الحمر".

وأضافت:"وهناك إهتمام كبير من العديد من الأندية مثل، ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان مهتمة بضم بوجبا، ويأمل يونايتد أن تؤدي هذه المزايدة إلى زيادة رسوم الصفقة".

والجدير بالذكر أن كان مينو رايولا، وكيل بوجبا، صرح مؤخرًا بأن اللاعب الفرنسي في حاجة إلى تغيير الأجواء والرحيل عن مانشستر يونايتد.