رقم قياسي جديد لـ ميسي في الدوري الإسباني

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة، تاريخ الدوري الإسباني، كأكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في الليجا.

وشارك ميسي حاليا مع برشلونة في مواجهة هويسكا بالجولة الـ 17 من عمر الدوري الإسباني، والتي فاز فيها الفريق الكتالوني بهدف دون مقابل.

وصنع ميسي هدف الفوز لبرشلونة، والذي سجله لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونج، بعد متابعة لعرضية رائعة من الأسطورة الأرجنتينية.

وخاض ميسي اليوم مباراته رقم 500 مع برشلونة في الدوري الإسباني، كأول لاعب غير إسباني يصل لهذا العدد من المباريات في الليجا.

ويقترب ميسي بذلك من تحطيم عدد مشاركات الأسطورة تشافي هيرنانديز مع برشلونة، في الدوري الإسباني، صاحب الـ 505 مباراة.

ويعد ليونيل ميسي هو صاحب أكبر عدد أهداف في تاريخ كرة القدم مع نادي واحد، حيث قام بتسجيل 645 هدفًا، متفوقًا على الأسطورة بيليه بفارق هدف وحيد.