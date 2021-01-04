دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة، تاريخ الدوري الإسباني، كأكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في الليجا.
وشارك ميسي حاليا مع برشلونة في مواجهة هويسكا بالجولة الـ 17 من عمر الدوري الإسباني، والتي فاز فيها الفريق الكتالوني بهدف دون مقابل.
وصنع ميسي هدف الفوز لبرشلونة، والذي سجله لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونج، بعد متابعة لعرضية رائعة من الأسطورة الأرجنتينية.
وخاض ميسي اليوم مباراته رقم 500 مع برشلونة في الدوري الإسباني، كأول لاعب غير إسباني يصل لهذا العدد من المباريات في الليجا.
ويقترب ميسي بذلك من تحطيم عدد مشاركات الأسطورة تشافي هيرنانديز مع برشلونة، في الدوري الإسباني، صاحب الـ 505 مباراة.
ويعد ليونيل ميسي هو صاحب أكبر عدد أهداف في تاريخ كرة القدم مع نادي واحد، حيث قام بتسجيل 645 هدفًا، متفوقًا على الأسطورة بيليه بفارق هدف وحيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم قياسي جديد لـ ميسي في الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.