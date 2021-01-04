استعدادا لـ بيراميدز.. البنك الأهلي يواجه أسوان وديا اليوم

يخوض فريق البنك الأهلي مباراة ودية أمام فريق أسوان اليوم الإثنين في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز المصري ويستضيف فريق البنك الأهلي،نظيره بيراميدز عصر الجمعة القادمة باستاد الشرطة ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة . ويسعى محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي للاستفادة من هذه التجربة خاصة استغلال الفرص المتاحة أمام مرمي المنافسين . وشهد مران اليوم عودة محمد مجدي مدافع الفريق للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من تأهيل ما بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الإسماعيلي التي حرمته من خوض مباراة المقاولون العرب الأربعاء الماضي . ومازال المثناني ومحمد عبد الرحمن لعبه في مرحلة التأهيل للعودة من جديد للتدريبات الجماعية .

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