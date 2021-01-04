اتحاد جدة يصارع الشباب على تذكرة نهائي البطولة العربية

يستضيف فريق اتحاد جدة السعودي مواطنه الشباب، اليوم، الإثنين، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع المتأهل من لقاء الرجاء المغربي أمام الإسماعيلي، المقرر إقامته يوم 11 من شهر يناير الجاري، في مدينة الدار البيضاء، بعد أن حسم الدراويش الذهاب لصالحه بهدف اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف.