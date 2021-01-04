لجنة متطوعي مونديال اليد تتابع التدريبات بصالة برج العرب في الإسكندرية

أكدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أن لجنة المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها الـ27، والتي ستستضيفها مصر يناير الجاري، تتابع التدريبات النهائية للمتطوعين بصالة برج العرب بالإسكندرية.
وقامت اللجنة بمشاهدة التدريبات النهائية بالصالة الرئيسية، ومداخلها ومخارجها، ومنطقة كبار الزوار، والبوابات، والمدرجات، وسط إجراءات احترازية مكثفة.
ونفذت التدريبات النهائية بحضور عدد من لجنة المتطوعين للبطولة الأستاذة نجوى صلاح- وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين، وإسلام عبد العزيز.
يذكر أن البطولة سيتم استضافتها خلال الفترة من ١٣-٣١ يناير بصالات ستاد القاهرة، العاصمة الإدارية، ٦ أكتوبر ، وبرج العرب بالإسكندرية.
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