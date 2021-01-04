حوار| الهلال السوداني يكشف لـ دوت الخليج.. حقيقة خطف سيرينو من الأهلي .. وكواليس تولي تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية .. وموعد سوبر النيل أمام الزمالك

مستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الرئاسة الشرفية للنادي.‎

تردد إسم نادي الهلال السوداني على الساحة الرياضية في الوطن العربي خلال الأيام القليلة الماضية ، بعدما أعلن عن تولي المستشار تركي آل الشيخ ،

كما تحوم حول النادي العديد من القضايا والملفات الساخنة، بعدما أشارت التقارير إلى أن نادي الهلال السوداني قدم عرضا لنادي صن داونز الجنوب إفريقي من أجل التعاقد مع سيرينو مقابل 4 ملايين دولار، والذي يعد رغبة أساسية للنادي الأهلي.

وأجرى " دوت الخليج " حوارا مع هيثم السوباط المدير الإعلامي وشقيق هشام السوباط رئيس نادي الهلال السوداني للكشف عن كواليس تولي تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية وحقيقة ضم سيرينو وموعد سوبر النيل أمام الزمالك من خلال السطور التالية:.

*هل تقدمتم بعرض لضم سيرينو من صن دوانز مثلما يشاع ؟



- لا لكن تبقى كل الخيارات متاحة للجهاز الفني بقيادة زوران في التسجيلات المقبلة على الإدارة أن تنفذ المطلوب من الجهاز الفني كما فعل المجلس في التسجيلات الأخيرة التي سجل فيها الهلال اكثر من عشرين لاعبا بطلب من الجهاز الفني، إذا كان اللاعب من خيارات المدرب علينا تنفيذ الطلب فورًا.

*ما كواليس تولى المستشار تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية للهلال وما الحديث الذي دار بينكما ؟

- المبادرة أتت من السيد هشام السوباط رئيس النادي للمستشار تركي آل الشيخ حينما بادر واتصل مهنئًا وبادر بالدعم اللا محدود للهلال فكان طلب المجلس أن يكون الرئيس الشرفي لنادي الهلال فوافق مشكورًا على ذلك.

* هل تفكرون في التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري خصوصا من أندية القمة ( الأهلي والزمالك وبيراميدز)؟

- التعاقد مع لاعبين مصريين قرار يخص الجهاز الفني فقط وكل الأمور واردة.

* كان هناك اتفاق من فترة على خوض مباراة سوبر النيل مع الزمالك.. ما مصير هذه المواجهة ؟

- المواجهة المرتقبة بين الهلال والزمالك في سوبر النيل ستحددها إنتهاء جائحة كورونا

* ما استعدادات الهلال لـ إعتلاء منصات التتويج في إفريقيا ؟

- لجنة التطبيع استلمت الفريق قبل أربعة أشهر من نهاية الموسم والحمد لله تم دعم الفريق بلاعبين أصحاب خبرات غالية ومحترفين وجهاز فني اجنبي مقتدر والان الفريق في الطريق الصحيح في دوري الأبطال إذ فاز في ثلاث مباريات متتالية ونستعد للتأهل للمجموعات من خلال مباراتنا القادمة أمام الأشانتي الذي انتصرنا عليه في أرضه بهدف وتبقى مباراة الإياب في ملعبنا والقادم أفضل للفريق .

* هل تتمنون الوقوع مع النادي الأهلي في دور المجموعات بأبطال إفريقيا مرة اخرى حال الصعود ؟

- لمَ لا ، الهلال والأهلي يتمتعان بجماهيرية كبيرة منذ زمن كبير وهناك دائما ما تجد ندّية كبيرة بين الفريقين ويكفي أن الهلال فاز على الاهلي في القاهرة من قبل كأول فريق في دوري الأبطال يحقق الفوز على الاهلي في معقله ومن الممكن أن تجد الفريقين في مجموعة واحدة مثلما حصل من قبل عدة مرات وآخرها دوري الأبطال للموسم الماضي.

* هل سيتم زيادة مخاطبة الإتحاد السوداني لزيادة اللاعبين الأجانب مثلما صرح المستشار تركي آل الشيخ ؟

- هذه القرارات تخص الإتحاد السوداني لكرة القدم فقط ونحن في الهلال نحترم قرارات الإتحاد ونسير عليها ولكن نتمنى أن يبادر الاتحاد ويزيد عدد المحترفين الأجانب حتى نستفيد من الإمكانيات المالية الكبيرة في نادي الهلال للتعاقد مع محترفين يضيفون الكثير للهلال.

* أخيرًا .. ما موقف المجلس من الترشح للإنتخابات القادمة ؟

- هذا القرار يعود لمجلس تطبيع نادي الهلال الذي هو من المفترض ان يقرر إذا كان سيخوض الانتخابات القادمة أم لا فحتى الآن لم يقرر المجلس ذلك.