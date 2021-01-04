نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساسي يثير الغضب داخل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار فرجاني ساسي، نجم خط وسط الزمالك ومنتخب تونس، الغضب داخل القلعة البيضاء، بشأن تجديد عقده مع الفريق.

وأكد مصدر مقرب من القلعة البيضاء، أن مسؤولي الزمالك غاضبون من مماطلة ساسي في تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وتشير مصادر خاصة، إلى وجود استياء قوى بسبب تصرفات اللاعب وإصراره على السفر إلى تونس لمدة أسبوع لحسم موقفه رغم ارتباطات القلعة البيضاء الكثيرة فى هذا التوقيت، ورغم حالة الدعم والمساندة التى يجدها اللاعب من جماهير الزمالك فى السنوات الماضية.

وهناك أصوات تطالب اللاعب بسرعة حسم موقفه مع الفريق بالبقاء وتخفيض مطالبه المادية، أو عرضه للبيع لتحقيق منه استفادة مادية بدلا من رحيله فى نهاية الموسم بدون مقابل.

وهناك اهتمام من جانب الدحيل القطرى بالحصول على فرجانى ساسى، فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهناك عرض خيالى لضمه لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين دولار.