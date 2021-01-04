نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي بروين: مانشستر سيتي عاد شرسا أمام المنافسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي أن فريقه عاد من جديد للشراسة أمام الخصوم بعد الفوز الكبير على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمس الأحد.

وجلس هداف سيتي التاريخي سيرجيو أجويرو على مقاعد البدلاء بعد عودته من إصابة بالركبة كما غاب المهاجم غابرييل جيسوس بسبب فيروس كوفيد-19، لذا تقدم دي بروين للأمام وأثبت براعته بتسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة.

وقال دي بروين لمحطة سكاي سبورتس عن هذه التجربة "كان الشعور غريباً بعض الشيء في البداية".

وأضاف "لعبت في هذا المركز خلال مرات قليلة في مسيرتي، وبالتأكيد لدينا العديد من المهاجمين وطلب مني المدرب القيام بهذا الدور وحاولت بذل أقصى جهد ممكن".

ولم يخسر سيتي في سبع مباريات في الدوري ليصبح في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ليفربول، وتتبقى مباراة لفريق المدرب بيب جوارديولا.

وتابع اللاعب البلجيكي "من المهم الفوز في هذه المباريات الكبرى وخضنا بعض المباريات الجيدة هذا الموسم لكن دون انتصار لذا أظهرنا أننا يمكننا التفوق في مباريات القمة.

"لا زلنا نقاتل في معركة شرسة لكننا نقترب من القمة وهذا ما يمكننا فعله الآن.

"في السنوات التي توجنا فيها باللقب كنا نفوز في المباريات الكبرى والوضع مختلف هذا العام لأن الجميع يخسرون نقاطا وانطلاقتنا كانت سيئة، لكننا عدنا للسباق ومن الرائع أننا نقاتل الآن".