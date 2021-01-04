مش هتلاقي الحب ده فى الدوحة.. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ فرجاني ساسي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعد الجدل السائد حول بقائه مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "أوجه نصيحة إلى فرجاني ساسي بالاستمرار في الزمالك، لن يجد الدعم الجماهيري والمساندة والحب حال ذهابه للعب في الدوحة".

يذكر أن فرجانى ساسي يمتلك عرضا فى الوقت الحالى من قبل نادي الدحيل القطرى والذى يرغب فى الحصول على خدماته، ويحاول مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى تجديد التعاقد مع ساسي والذى ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى.



وأضاف: "مجلس الزمالك الحالى لا يبحث عن الشهرة، كل فرد يؤدى دوره، وليس رئيس النادي فقط هو المتحكم في كل الأمور والقرارات والتصريحات".

وتابع: "مجلس الزمالك السابق يحاول التواصل مع بعض اللاعبين، وتحريضهم على عدم البقاء في النادي، وجلب بعض العروض لهم".

وواصل "هل يعقل أن يوجد مجلس إدارة في العالم، يؤجل تجديد كم كبير من العناصر الأساسية بالفريق، وأيضًا عدم منحهم مستحقاتهم المتأخرة لفترة تصل إلى 5 أشهر؟".

وأكمل: "هناك أزمة غريبة افتعلها المجلس السابق في الألعاب الجماعية الأخرى وتحديدًا في عقود اللاعبين، حيث تم وضع بند غير مفهوم يسمح للاعبين بالرحيل وفسخ العقد، حال عدم حصولهم على مستحقاتهم لمدة شهرين فقط، للأسف المجلس السابق كان يخطط لهدم الألعاب الجماعية حتى ينسب أي انتصارات سابقة له فقط".

