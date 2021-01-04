التاريخ يقف بجوار الشباب قبل مواجهة اتحادة جدة بالبطولة العربية

يستضيف فريق اتحاد جدة السعودي بقيادة الدولي المصري أحمد حجازي، مواطنه الشباب، اليوم، الإثنين، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع المتأهل من لقاء الرجاء المغربي أمام الإسماعيلي، المقرر إقامته يوم 11 من شهر يناير الجاري، في مدينة الدار البيضاء، بعد أن حسم الدراويش الذهاب لصالحه بهدف اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، يمتلك فريق الشباب تفوقًا واضحًا على نظيره الاتحاد في البطولات العربية، حيث تقابل الفريقان في ثلاث مواجهات سابقة على صعيد البطولات العربية بمختلف مسمياتها، وانتهت مباراتان منها بفوز الفريق الشبابي، فيما حضر التعادل مرة واحدة.
ويعود اللقاء الأول بين الفريقين في البطولات العربية إلى الـ 22 من ديسمبر 1995 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وكان في بطولة النخبة العربية، وانتهى بفوز الفريق الشبابي بثلاثية نظيفة، قبل أن يواصل مشواره حتى النهائي وينجح في التتويج باللقب.
أما المواجهة الثانية فكانت في الـ 27 من نوفمبر 1998 ضمن بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، وانتهت أيضًا شبابية بهدفين دون مقابل، قبل أن يلتقيا في ديسمبر الماضي ذهابًا في نصف نهائي البطولة الجارية في مباراة جرت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر نادي الشباب، وانتهت بالتعادل “2ـ2”.
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