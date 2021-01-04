بيحرضوا اللعيبة ضد الزمالك.. أحمد شوبير يفتح النار على مجلس مرتضى منصور

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، انتقادًا عنيفًا لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، بسبب محاولة زعزعة استقرار القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "مجلس الزمالك السابق يحاول التواصل مع بعض اللاعبين، وتحريضهم على عدم البقاء في النادي، وجلب بعض العروض لهم".

وأضاف: "هل يعقل أن يوجد مجلس إدارة في العالم، يؤجل تجديد كم كبير من العناصر الأساسية بالفريق، وأيضًا عدم منحهم مستحقاتهم المتأخرة لفترة تصل إلى 5 أشهر؟".

وواصل: "هناك أزمة غريبة افتعلها المجلس السابق في الألعاب الجماعية الأخرى وتحديدًا في عقود اللاعبين، حيث تم وضع بند غير مفهوم يسمح للاعبين بالرحيل وفسخ العقد، حال عدم حصولهم على مستحقاتهم لمدة شهرين فقط، للأسف المجلس السابق كان يخطط لهدم الألعاب الجماعية حتى ينسب أي انتصارات سابقة له فقط".

وعلى الجانب الآخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي المعار لفريق الاتحاد السكندري لمدة موسمين، من قطع الإعاراة وعودته مرة أخرى للقلعة الحمراء في يناير.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلًا: "‏الأهلي استطلع رأي نادي الاتحاد في عودة عمار حمدي في يناير، لكن محمد مصيلحي رئيس النادي رفض بشدة، فالأهلي اغلق الموضوع تماما إلي بداية الموسم الجديد ده الخبر الصحيح".

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قد طلب قطع إعارة عمار حمدي وعودته في يناير، لتعويض فشل صفقة البرازيلي جاستين سيرينو صانع ألعاب صن داونز، مثلما أشارت بعض التقارير مؤخرًا.