شوبير يكشف موقف عمار حمدي من العودة للأهلي في يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار لفريق الاتحاد السكندري لمدة موسمين، من قطع الإعاراة وعودته مرة أخرى للقلعة الحمراء في يناير.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلًا: "‏الاهلي استطلع رأي نادي الاتحاد في عودة عمار حمدي في يناير، لكن محمد مصيلحي رئيس النادي رفض بشدة، فالأهلي اغلق الموضوع تماما إلي بداية الموسم الجديد ده الخبر الصحيح".

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قد طلب قطع إعارة عمار حمدي وعودته في يناير، لتعويض فشل صفقة البرازيلي جاستين سيرينو صانع ألعاب صن داونز، مثلما أشارت بعض التقارير مؤخرًا.

من جانب آخر، أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب النادي الأهلي بشأن خروجه من القائمة ووضعه على قائمة الانتظار.

وكان النادي الأهلي قد وضع الأنجولي جيرالدو على قائمة الانتظار باتحاد الكرة وأخرجه من القائمة الأساسية، حتى يتمكن من قيد الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة السابق والوافد الجديد.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلًا: "من المؤكد ان موضوع جيرالدو سيكون له فصول اخرى مع خالص احترامي لقايمة الانتظار".