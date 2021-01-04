نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رسالة موسيماني لصفقة الأهلي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جلسة مع الكونغولي والتر بواليا لاعب الأحمر الجديد، وذلك لوضع بعض الأسس التي سيعتمد عليها اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجنوب أفريقي للزامبي أن النادي الأهلي يختلف عن أي نادٍ آخر لعب داخله في مصر وإفريقيا لأنه يلعب دائما علي الألقاب والمركز الأول في أي بطولة.

وقال موسيماني للمهاجم الجديد إن الفريق ككل النجم الأوحد ولا يوجد لاعب بمفرده أهم شيء الالتزام بالتعليمات الفنية داخل وخارج الملعب.

وشدد الجنوب أفريقي خلال جلسته الخاصة مع اللاعب على رفض الشديد على أي تعليق على قراراته الفنية لأنه صاحب القرار الأول والأخير بها.

ووعد اللاعب موسيماني ببذل أقصى جهد وأنه يعلم صعوبة المهمة لكنه قادر على حجز مكان في التشكيل الأساسي وأن المنافسة ستكون في صالح الفريق.