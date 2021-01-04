نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره بيرنلي، مساء غدًا الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز في الجولة الماضية على نظيره أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بالتساوي مع المتصدر ليفربول، بينما يتواجد بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع بتوقيت الإمارات.