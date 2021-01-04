بمشاركة الأهلي.. الفيفا يعلن أسماء حكام كأس العالم للأندية بينهم 2 من إفريقيا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " أسماء أطقم الحكام المختارين من أجل ادارة منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل بالدوحة .

وأعلن الفيفا خلال موقعه الرسمي عن أنه تم اختيار 7 حكام ساحة و12 حكمًا مساعدًا، كما اختار معهم 7 حكام "للفار"

واكد الفيفا ان جميع الحكام المختارين سيكون متواجدين في قطر قبل انطلاق البطولة بأسبوع وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة منعا لانتشار إصابات كورونا .

ويتواجد من الحكام من القارة الافريقية الحكم السنغالي ماجيتي نداي كحكم ساحة بينما اختير الحكم المغربي رضوان جيد ضمن حكام الفار.

كما اختار الفيفا الحكم الاماراتي محمد عبد الله حسن من ضمن السابعة حكام لقيادة المباريات في البطولة العالمية.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم للأندية يوم 19 يناير الجاري بعد انتهاء مسابقة كأس ليبراتادوريس لتحديد بطل أمريكا الجنوبية.

وسيشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في قطر من الأول إلى الحادي عشر فبراير المقبل أندية: بايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا) وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل آسيا) والنادي الأهلي (بطل أفريقيا) وبطل أميركا الجنوبية (يُحدد في يناير المقبل) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقنوسيا) و الدحيل القطري (المضيف) و تايجيرس المكسيكي (بطل الكونكاف).

وجاءت أسماء قائمة الحكام الختارة لخوض كأس العالم للأندية كالأتى : " مستند "

