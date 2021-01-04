بعد حسم الملفات الشائكة.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقتين جديدتين فى الشتاء

أكد عصام سالم المتحدث الإعلامى لـ نادى الزمالك ، أن ناديه سوف يبرم صفقتين فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك بناء على رغبة البرتغالى باتشيكو .

وقال سالم فى تصريحات إذاعية مع شوبير : " التعاقد مع صفقتين جديدتين بعد الانتهاء ملف تمديد عقود لاعبيه وحسم ملف رحيل مصطفى محمد للاحتراف الأوروبى.

وأضاف : " ليس هناك تفكير فى رحيل زيزو عن الزمالك ، اللاعب يدين بالفضل للقلعة البيضاء التى وصل من خلالها لمنتخب مصر بعد أن أصبح لاعبا مهما للغاية فى تشكيل الفريق".

وفى هذا السياق ، وجّه الإعلامي أحمد شوبير، انتقادًا عنيفًا لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، بسبب محاولة زعزعة استقرار القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "مجلس الزمالك السابق يحاول التواصل مع بعض اللاعبين، وتحريضهم على عدم البقاء في النادي، وجلب بعض العروض لهم".

وأضاف: "هل يعقل أن يوجد مجلس إدارة في العالم، يؤجل تجديد كم كبير من العناصر الأساسية بالفريق، وأيضًا عدم منحهم مستحقاتهم المتأخرة لفترة تصل إلى 5 أشهر؟".

وواصل: "هناك أزمة غريبة افتعلها المجلس السابق في الألعاب الجماعية الأخرى وتحديدًا في عقود اللاعبين، حيث تم وضع بند غير مفهوم يسمح للاعبين بالرحيل وفسخ العقد، حال عدم حصولهم على مستحقاتهم لمدة شهرين فقط، للأسف المجلس السابق كان يخطط لهدم الألعاب الجماعية حتى ينسب أي انتصارات سابقة له فقط".