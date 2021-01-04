الرياضة

تعافي نجم الفريق.. نبأ سار للجماهير من مران الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

منح الجهاز الطبي بالأهلي الضوء الأخضر لطاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر بالعودة للتدريبات الجماعية مع الفريق الأحمر اليوم.

وتعافى طاهر من الإصابة بكدمة في الضلوع تعرض لها في مواجهة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري تسببت في غيابه عن لقاء الفريق الماضي أمام وادي دجلة ببطولة الدوري.

وخضع طاهر لبرنامج تأهيلي على مدار الأسبوع الماضي وبات جاهزا لخوض التدريبات الجماعية بينما يتوقف انضمامه لقائمة الفريق أمام سونيديب غدا للمدير الفني بيتسو موسيماني ومدى جاهزيته البدنية.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم لخوض لقاء سونيديب غدا الثلاثاء في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز بهدف دون رد في مواجهة الذهاب بالنيجر سجله المالي ديانج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعافي نجم الفريق.. نبأ سار للجماهير من مران الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا