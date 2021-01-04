تعافي نجم الفريق.. نبأ سار للجماهير من مران الأهلي

منح الجهاز الطبي بالأهلي الضوء الأخضر لطاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر بالعودة للتدريبات الجماعية مع الفريق الأحمر اليوم.
وتعافى طاهر من الإصابة بكدمة في الضلوع تعرض لها في مواجهة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري تسببت في غيابه عن لقاء الفريق الماضي أمام وادي دجلة ببطولة الدوري.
وخضع طاهر لبرنامج تأهيلي على مدار الأسبوع الماضي وبات جاهزا لخوض التدريبات الجماعية بينما يتوقف انضمامه لقائمة الفريق أمام سونيديب غدا للمدير الفني بيتسو موسيماني ومدى جاهزيته البدنية.
ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم لخوض لقاء سونيديب غدا الثلاثاء في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد فاز بهدف دون رد في مواجهة الذهاب بالنيجر سجله المالي ديانج.
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