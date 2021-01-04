الرياضة

انقسام في برشلونة بشأن مصير ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة‏ "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، من خلال استفتاء أجرته أول أمس السبت.

وتساءلت الصحيفة: هل يجب على نادي برشلونة بذل مجهود ليقنع ليونيل ميسي، بالبقاء وعدم الرحيل في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده في يونيو 2021.

وكان هناك انقسام كبير بين جماهير البارسا، حيث أن النسبة الأكبر، تري على النادي بذل مجهود لبقاء ميسي في الكامب نو، ولكن بشرط.

وجاء ‏استطلاع جماهير نادي برشلونة للصحيفة الإسبانية، ان نسبة 37.7% قالت نعم، لكن يجب ان يخفض رواتبه، بسبب الأزمة الإقتصادية جراء فيروس كورونا.

بينما تري نسبة 33.6% لا، إذا كان ميسي يُريد المغاردة، فلا فائدة من الحديث معه، أما نسبة 14.5% قالت نعم، تحت أي سعر يطلبه من أجل ان يبقي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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