نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة المتطوعين لبطولة العالم لكرة اليد تتابع التدريبات بصالة برج العرب بالاسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ان لجنة المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها ال٢٧، والتي ستستضيفها مصر يناير الجاري ، قامت بمتابعة التدريبات النهائية للمتطوعين بصالة برج العرب بالاسكندرية .

وقامت اللجنة بمشاهدة التدريبات النهائية بالصالة الرئيسية، ومداخلها ومخارجها، ومنطقة كبار الزوار، ك والبوابات، والمدرجات، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

ونفذت التدريبات النهائية بحضور عددا من لجنة المتطوعين للبطولة الأستاذة نجوى صلاح- وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين، والاستاذ إسلام عبد العزيز.

يذكر أن البطولة سيتم استضافتها خلال الفترة من ١٣-٣١ يناير بصالات ستاد القاهرة، العاصمة الادارية ، ٦ اكتوبر ، وبرج العرب بالاسكندرية .