الرياضة

لجنة المتطوعين لبطولة العالم لكرة اليد تتابع التدريبات بصالة برج العرب بالاسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ان لجنة المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها  ال٢٧، والتي ستستضيفها مصر يناير الجاري ، قامت بمتابعة  التدريبات النهائية للمتطوعين بصالة برج العرب بالاسكندرية .

وقامت اللجنة بمشاهدة التدريبات النهائية بالصالة الرئيسية، ومداخلها ومخارجها،  ومنطقة كبار الزوار، ك والبوابات، والمدرجات، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

ونفذت  التدريبات النهائية بحضور  عددا من  لجنة المتطوعين للبطولة  الأستاذة نجوى صلاح-  وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين،   والاستاذ إسلام عبد العزيز.

يذكر أن البطولة سيتم استضافتها خلال الفترة من ١٣-٣١ يناير بصالات ستاد القاهرة،  العاصمة الادارية ، ٦ اكتوبر ، وبرج العرب بالاسكندرية .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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