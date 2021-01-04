نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد السعودي والشباب والقنوات الناقلة للمباراة في نصف نهائي البطولة العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد السعودي والشباب في إياب البطولة العربية، ينتظر ملايين عشاق الساحرة المستديرة مباراة الإياب للنصف النهائي من البطولة العربية “كأس العرب للأندية الأبطال” بين فريقي الاتحاد السعودي والشباب والتي سوف تُقام في مساء يوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021، كما تُقام المباراة على أراضي ملعب الملك عبد الله الدولي، ومن المعلوم أن كانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين الاتحاد السعودي ونظيره الشباب انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، كما أنه من المقرر أن المتأهل في مباراة اليوم سوف يقابل المتأهل من مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة النهائية، والجدير بالذكر هو أن كانت نتيجة مباراة الذهاب بين فريقي الإسماعيلي والرجاء المغربي هدف للنادي الأسماعيلي مقابل لا شيء للرجاء وسوف تُقام مباراة العودة يوم 11 الشهر الجاري .

موعد مباراة الاتحاد السعودي والشباب

سوف يتم إذاعة مباراة الاتحاد السعودي ونظيره الشباب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات العربية، وتنقل المباراة على مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية.

التشكيل المتوقع في مباراة الاتحاد السعودي والشباب

يرجع بسبب إصابة عبد العزيز البيشي وهناك احتمالات كبيرة بمشاركة اللاعب جاري رودريجيز في مباراة اليوم ويمثل الفريق مباراة اليوم حارس المرمى مارسيلو جروهي، والدفاع يمثل مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، عمر هوساوى، سعود عبد الحميد، أما فريق الوسط يمثل كريم الأحمدي، برونوهنريكي، جرى رودريجيز، عبد الرحمن العبود، أما فريق الهجوم بمثله ألكسندر بريوفيتش.

التشكيل المتوقع لفريق الشباب

تم عوده بانيجا بعد غيابه في مباراة الهلال ويتمثل فريق حراسة المرمى زيد البواردي، وفريق الدفاع يمثل أحمد شراحيلي، ايجور بيشنوفسكي، محمد سالم، منصور الحربي، ويتمثل فريق الوسط آلفريد ندياي، ايفير بانيجا، فايبو مارتينيز، نواف العابد، تركي العمار، وفريق الهجوم يمثله عبدالله الحمدان.

القنوات الناقلة للمباراة الاتحاد السعودي والشباب في النصف النهائي

تعرض مباراة اليوم على القنوات السعودية الرياضية “ksa” وتنقل مجانية وتبث القناة بجودة عالية جودة HD وSD وكذلك تذاع مباراة اليوم على قنوات أبوظبي الرياضية بجودة HD أيضاً.