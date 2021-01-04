إصابة محمد أشرف روقا بفيروس كورونا

وكتب روقا عبر خاصيه الاستورى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " الحمد لله علي اقداره الحمد الله علي قضائه ايجابي كورونا " .
وكان روقا قد لعب روقا للمباراة الثانية على التوالي في وسط ملعب الزمالك، بجوار إمام عاشور ها الموسم، وذلك في ظل غياب التونسي فرجاني ساسي، وصخرة وسط الزمالك طارق حامد.
وأعرب روقا عن سعادته بالمشاركة مع الزمالك،لافتا إلى أن اللعب في مركز فرجاني ساسي، يعد أمر كبير بالنسبة له، فهو لاعب مؤثر ومهم بالفريق.
وأضاف لاعب وسط الزمالك، أنه يطمح في اللعب بشكل أساسي مع الفريق، إذ يحاول أن يقدم أفضل ما لديه لكي يثبت قدراته للجهاز الفني بقيادة باتشيكو.
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