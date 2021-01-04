حدث في مثل هذا اليوم.. محمد صلاح يتوج ملكًا لإفريقيا

وتفوق " صلاح " حينها علي زميله السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول و اوباميانج لاعب بروسيا دورتموند السابق ونجم ارسنال الانجليزي حاليا في سباق افضل لاعب افريقي.
وتعتبر جائزة افضل لاعب في افريقيا هي الانطلاقه الحقيقية لصلاح حيث يعتبر عام 2017 من افضل المواسم التي قدمها محمد صلاح في مسيرته حيث خاض " صلاح " 10 مباريات مع المنتخب المصري سجل خلالها 5 اهداف وصنع هدفين محققا بهم انجازات ابرزها قيادة المنتخب المصري الي نهائي بطولة امم افريقيا بالجابون والتي خسرها المنتخب المصري امام نظيرة الكاميروني 2-1 , بالاضافة الي قيادته للفراعنه للوصول الي مونديال روسيا 2018 بغد غياب دام لاكثر من 28 عام بعد تسجيله ركلة الجزاء الشهيرة في مباراة الكونغو.
وعلي صعيد الفرق لعب صلاح مع روما 20 مباراة سجل فيهم 10 اهداف وصنع 9 , وبعد انتقاله الي ليفربول الانجليزي لعب صلاح 29 مباراة سجل 23 وصنع 8 اخرين , ليكون اجمالي عدد المباريات التي لعبها صلاح في 2017 , 59 مباراة سجل 38 وصنع 19 هدف.
وتوج محمد صلاح مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا كما توج ببطولة الدوري الإنجليزي بعد غيابه عن النادي لأكثر من 30 سنة .
وحصل محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي لعامين على التوالي ، كما يترأس حاليًا صدارة الهدافين برصيد 13 هدف .
يذكر ان محمد صلاح هو أول لاعب مصري يحقق الجائزة بعد انفصال الجائزة عن مجله فرانس فوتبول عام 1994.
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