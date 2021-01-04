بسبب أحداث منتخب الشباب.. ربيع ياسين يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام



أعلن عمر ربيع ياسين نجل ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم تقدم والده ببلاغ رسمي للنائب العام بسبب الأحداث المثارة حوله في الفترة الأخيرة . وقال عمر ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " يتقدم الكابتن ربيع ياسين ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب الطبيب منظور حيث وصلت إلى حد السب والقذف والتشهير وتم تكليف المستشار محمد رشوان باتخاذ الازم قانونا " . وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، في اجتماعها امس الأحد، إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.

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