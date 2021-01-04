عمار حمدي يطلب العودة للأهلي

طلب عمار حمدي صانع العاب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري العودة للأهلي وقطع إعارته من زعيم الثغر بعد طلب بيتسو موسيماني المدير الفني المارد الأحمر استعادته مرة ثانية. وكشف مصدر مطلع أن عمار حمدي يرغب بشدة في العودة للأهلي ونقل رغبته لمسؤولي الاتحاد السكندري بقيادة محمد مصيلحي. ويحاول عمار حمدي إقناع مسؤولي الاتحاد بالموافقة على رحيله في ظل رفض إدارة زعيم الثغر التفريط فيه نظرا للحاجة الفنية لخدماته.

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