أحمد سامى يعتمد سياسة التدوير الجزئى بسموحة فى الدورى

وسيواصل سامى الاعتماد على سياسة التدوير ولكن بشكل جزئى حتى لا تؤثر على معدل الانسجام فى الملعب فى مباريات الدورى، وذلك بمنح فرص أكبر لعدد من العناصر البديلة التى تثبت نفسها فى التدريبات ولكن بما لا يفسد مخطط المدير الفنى فى التوصل إلى التناغم والإنسجام بين كل اللاعبين وتخفيف الضغط الذى يتعرض له اللاعبين بسبب تلاحم المباريات.
ويسعى مدرب سموحه للبحث عن حل لمشكلة العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق خلال المباريات الماضية والذى تسبب فى تحقيق الفريق للتعادل فى 3 مباريات رغم الفرص الكثيرة التى أضاعها اللاعبين خلال هذه المباريات، كما يسعى أحمد سامى إلى البحث عن صانع ألعاب متميز من لاعبيه لتوظيفه بالشكل الذى يخدم مصلحة سموحه خلال المباريات المقبلة بالدورى.
على جانب آخر يخضع حسام حسن مهاجم الفريق لفحص طبى على هامش تدريب اليوم لتحديد مدى جاهزيته للمباراة القادمة أمام الإنتاج الحربى فى الدورى خاصة وأن اداء محمد طلعت غير مرضى بالنسبة للجهاز الفنى.
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