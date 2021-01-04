قبل مواجهة النجم الساحلي.. رئيس المقاولون العرب يطمئن على بعثة الفريق بتونس

حرص المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون على إجراء اتصال بالمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادى ورئيس البعثة في تونس لاطمئنان على الفريق الذى يستعد حاليا للقاء الإياب مع النجم الساحلي يوم الأربعاء.

وطمئن المشرف على الكرة رئيس النادى وأكد له أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع وهناك التزام من جانب اللاعبين وتعهدوا بتقديم مباراة قوية تليق باسم ومكانة المقاولون في القارة الأفريقية.

يذكر ان المقاولون العرب نجح من قبل في الفوز بثلاثة القاب افريقية ويعد ثالث الاندية بعد الأهلي والزمالك حصدا للالقاب داخل مصر.

ويترأس البعثة المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي.

وتضم البعثة كلا من رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء هويدى اخصائي التأهيل و٢٤ لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.