محمد صلاح ضمن أفضل 27 صفقة شتوية في تاريخ الدوري الإيطالي

اختارت شبكة سكاي الإيطالية، النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي كواحد من أفضل الصفقات الشتوية على مدار تاريخ الدوري الإيطالي، وجاء ترتيبه الـ21 من ضمن 27 صفقة اختارتها الشبكة.

ويحتل ميلان القائمة كأكثر ناد انتفع من الصفقات الشتوية بـ7 صفقات عقدها النادي الإيطالي، آخرها كان ضم زلاتان إبراهيموفيتش من لوس أنجلوس جالاكسي.

وجاء ترتيب أفضل 27 صفقة شتوية في تاريخ الدوري الإيطالي كالأتي:

- إدجار ديفيدز (من ميلان إلى يوفنتوس، ديسمبر 1997)

- ناكاتا (من بروجيا إلى روما، يناير 2000)

- ديان ستانكوفيتش (من لاتسيو إلى إنتر، يناير 2004)

- ماوري (من أودينيزي إلى لاتسيو، يناير 2006)

- رونالدو (من ريال مدريد إلى ميلان، يناير 2007)

- باتو (من إنترناسيونال إلى ميلان، يناير 2008)

- رادو (من دينامو بوخاريست إلى لاتسيو، يناير 2008)

- تياجو سيلفا (من فلومينينزي إلى ميلان، ديسمبر 2008)

- ديفيد بيكام (من لوس أنجلوس جالاكسي، إلى ميلان يناير 2009)

- لوكا توني (من بايرن ميونيخ إلى روما، يناير 2010)

- جوران بانديف (من لاتسيو إلى إنتر، يناير 2010)

- مارك فان بومل (من بايرن ميونيخ إلى ميلان، يناير 2011)

- أندريا بارزايلي (من فولفسبورج إلى يوفنتوس، يناير 2011)

- أليساندرو ماتري (من كالياري إلى يوفنتوس، يناير 2011)

- أنطونيو كاندريفا (من تشيزينا إلى لاتسيو، يناير 2012)

- ماريو بالوتيللي (من مانشستر سيتي إلى ميلان، يناير 2013)

- فوزي غلام (من سانت إيتيان إلى نابولي، يناير 2014)

- جورجينيو (من فيرونا إلى نابولي، يناير 2014)

- رادجا ناينجولان (من كالياري إلى روما، يناير 2014)

- هيرنانيس (من لاتسيو إلى إنتر، يناير 2014)

-محمد صلاح (من تشيلسي إلى فيورنتينا، يناير 2015)

- مارسيلو بروزوفيتش (من دينامو زغرب إلى إنتر، يناير 2015)

- ميلان شكرينيار (من زيلينا إلى سامبدوريا، يناير 2016)

- دييجو بيروتي (من جنوى إلى روما، فبراير 2016)

- لوكاس باكيتا (من فلامينجو إلى ميلان، يناير 2019)

- ديان كولوسيفيسكي (من أتالانتا إلى يوفنتوس، يناير 2020)

- زلاتان إبراهيموفيتش (من لوس أنجلوس جالاكسي إلى ميلان، يناير 2020)