متحدث الزمالك يشن هجومًا حادًا على ساسي: صداع في رأس القلعة البيضاء

شن عصام سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك، هجومًا حادًا على التونسي فرجاني ساسي لعدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء حتى الآن مشيرًا إلى أنه أصبح صداعا في رأس ميت عقبة.

وقال سالم في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت:" ساسي بات حديث الصباح والمساء وصداعا حقيقيا في الفترة الأخيرة، لكن يجب أن يعي مهما كانت أهمية اللاعب، لا يجب أن يدير الأمور بهذه الطريقة".

وأضاف: "فرجاني يجب أن يعلم إمكانيات الزمالك ويتقبلها، عرضنا عليه ما لا يقدر عليه ناد مصري، ولكن في نفس الوقت لا يقارن بالعرض القطري".

وتابع:"نتمسك به ونسعد باستمراره معنا، وقدمنا عرضنا الأخير له، لقد تقاضى ٨٥٪ من مستحقاته ويتبقى ١٥٪ خاصة بالضرائب المستحقة للدولة، وذلك لتفويت الفرصة عليه في رفع شكاوي أو التحرك لإنهاء العقد".

وقال إن الزمالك في موقف أفضل بهذا الملف، إنها رسالة لمن يهمه الأمر، الزمالك لا يقف على أحد، لقد فاز الفريق في آخر مباراتين لأن العدل انتصر، والمدرب أخرج من حساباته أي لاعب لا يركز في التدريبات".

وأضاف:"كما أنها فرصة العمر للاعبين آخرين مثل روقة وإمام عاشور للاعتماد عليهم في سد أي فراغ للزمالك، واكتساب ثقة الجماهير مع مرور الوقت".

ولا يزال الزمالك يحاول تمديد عقد ساسي الذي ينتهي في يونيو المقبل، وأوضح وكيل اللاعب أن فريق الدحيل القطري طلب الحصول على خدمات التونسي.