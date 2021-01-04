خطة جديدة للبحث عن المواهب بالأهلي

و طلب موسيماني من مسؤولي قطاع الناشئين وعلى رأسهم خالد بيبو والتشيكي بروكيتش ترشيح العناصر المميزة من أجل الاستعانة بهم في الفترة المقبلة للتغلب على النقص العددي حرصا على التماشي مع زيادة قائمة الفرق في بطولة إفريقيا والدوري وحرصه ايضا على تجهيز عدد كبير من اللاعبين وتصعيدهم الفريق الأول من أجل الاستعانة بهم في أي ظروف استثنائية.
وقال مصدر بالجهاز الفني أن موسيماني يركز في بحثه عن مراكز الهجوم وصناعة اللعب تحسبا لاستمرار رفض الاتحاد السكندري قطع إعارة عمار حمدي الذي طالب الجنوب إفريقي بعودته من جديد للقلعة الحمراء.
ويتحفظ الاتحاد السكندري على رحيل عمار بسبب الحاجة الفنية له وتمسكا ببنود التعاقد الخاصة بإعارة اللاعب والتي تسمح بعودته بعد نهاية أول موسم فقط.
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