خطة جديدة للبحث عن المواهب بالأهلي

حدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي خطة جديدة للبحث عن مواهب الفريق الأحمر بقطاع الناشئين تمهيدا لتصعيدهم للفريق الأول في الفترة المقبلة.

و طلب موسيماني من مسؤولي قطاع الناشئين وعلى رأسهم خالد بيبو والتشيكي بروكيتش ترشيح العناصر المميزة من أجل الاستعانة بهم في الفترة المقبلة للتغلب على النقص العددي حرصا على التماشي مع زيادة قائمة الفرق في بطولة إفريقيا والدوري وحرصه ايضا على تجهيز عدد كبير من اللاعبين وتصعيدهم الفريق الأول من أجل الاستعانة بهم في أي ظروف استثنائية.

وقال مصدر بالجهاز الفني أن موسيماني يركز في بحثه عن مراكز الهجوم وصناعة اللعب تحسبا لاستمرار رفض الاتحاد السكندري قطع إعارة عمار حمدي الذي طالب الجنوب إفريقي بعودته من جديد للقلعة الحمراء.

ويتحفظ الاتحاد السكندري على رحيل عمار بسبب الحاجة الفنية له وتمسكا ببنود التعاقد الخاصة بإعارة اللاعب والتي تسمح بعودته بعد نهاية أول موسم فقط.