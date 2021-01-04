نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعافى محمد عبدالشافي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من الإصابة التي تعرض لها بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي ببطولة الدوري في نسختها الماضية.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الطبي للفريق بأن عبدالشافي تعافى تماماً من الكسر الذي تعرض له في الترقوة، واللاعب سيتم تجهيزه الفترة المقبلة من أجل المشاركة في المباريات من جديد.

وقد فاز فريق الزمالك على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد بترو سبورت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بالفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة.

حيث خاص الزمالك 4 مواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وعلى سموحة بهدفين نظيفين، وعلى إنبي بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله.