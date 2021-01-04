مجدي عبد الغني يحصل على حكم بالبراءة في 3 قضايا ميراث .. صور

صدر حكم من محكمة جنح الدقي يوم الخميس الموافق 31/12/2020م ببراءة الكابتن مجدى عبدالغني بعدم قبول الدعوى الجنائية في عدد 3 جنح جنائية جديدة مقيدة تحت أرقام (12273- 12275 - 122278) لسنة 2020 جنح الدقى.

وجاء ذلك لسابقة الفصل فى دعاوى أخرى سابقة كان سبق إقامتها من ذات الأشخاص وهم بعض أقارب الكابتن مجدى عبدالغنى وذلك عن قطعة الارض الكائنة بمنطقة وراق العرب التي يدعى المدعون فى تلك القضايا بأنها ميراث لهم على الرغم من أنها ملك خالص للكابتن مجدى عبدالغني ومسجلة بعقود رسمية مشهرة بأسمه.