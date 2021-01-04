مجدي عبد الغني يحصل على حكم بالبراءة في 3 قضايا ميراث .. صور

وجاء ذلك لسابقة الفصل فى دعاوى أخرى سابقة كان سبق إقامتها من ذات الأشخاص وهم بعض أقارب الكابتن مجدى عبدالغنى وذلك عن قطعة الارض الكائنة بمنطقة وراق العرب التي يدعى المدعون فى تلك القضايا بأنها ميراث لهم على الرغم من أنها ملك خالص للكابتن مجدى عبدالغني ومسجلة بعقود رسمية مشهرة بأسمه.
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