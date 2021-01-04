الأهلي يعلن تعافي رباعي الفريق من كورونا.. ومسحة جديدة للسولية اليوم

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات عبر الموقع الرسمي : " إن السولية سيخضع لاختبار جديد اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن موعد لحاقة بالتدريبات الجماعية سيتحدد في ضوء المسحة الطبية التي سيجريها اللاعب".
وتابع : " حالة السولية جيدة ولكنه سيعود للمشاركة في التدريبات بعد التأكد من تعافيه نهائيا".
ومن المنتظر أن يشارك الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من اليوم ، بعد التأكد من سلبية المسحة الطبية لهم والتي أجراها هؤلاء اللاعبين أمس الأحد .
ويواجه النادي الأهلي نظيره سونيديب بطل النيجر غدًا ، في إطار إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، وحقق النادي الأهلي الفوز بينتجة 1-0 في لقاء الذهاب.
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