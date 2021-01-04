الأهلي يعلن تعافي رباعي الفريق من كورونا.. ومسحة جديدة للسولية اليوم

أعلن النادي الأهلي سليبة المسحة الطبية لـ رباعي الفريق محمد مجدي قفشة ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد هاني وأكرم توفيق وتعافيهم بشكل كامل من فيروس كورونا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات عبر الموقع الرسمي : " إن السولية سيخضع لاختبار جديد اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن موعد لحاقة بالتدريبات الجماعية سيتحدد في ضوء المسحة الطبية التي سيجريها اللاعب".

وتابع : " حالة السولية جيدة ولكنه سيعود للمشاركة في التدريبات بعد التأكد من تعافيه نهائيا".

ومن المنتظر أن يشارك الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من اليوم ، بعد التأكد من سلبية المسحة الطبية لهم والتي أجراها هؤلاء اللاعبين أمس الأحد .

ويواجه النادي الأهلي نظيره سونيديب بطل النيجر غدًا ، في إطار إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، وحقق النادي الأهلي الفوز بينتجة 1-0 في لقاء الذهاب.