الزمالك: ميدو الجندي المجهول في تجديد عقود لاعبي الفريق

أكد ابراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن أحمد حسام ميدو، نجم القلعة البيضاء الأسبق، بذل مجهودا كبيرا في تجديد عقود لاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، خلال تصريحاته على أن ميدو الجندي المجهول والمعلوم في إنهاء المفاوضات بين اللاعبين ونادي الزمالك.

وتابع: أحمد حسام ميدو يعمل على احتواء كافة الأزمات التي واجهها اللاعبون، ويقدم كل الاستشارات الفنية والدعم للاعبي الزمالك.

واختتم عبدالله تصريحاته قائلا: اللاعبون يعشقون ميدو، وهو قريب منهم للغاية.