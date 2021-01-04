إعلان نتائج مباريات الإسبوع الثامن من دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، نتائج مباريات الإسبوع الثامن من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة ، بإقامة 235 مباراة في 24 محافظة ، تحت شعار " مصر أولًا ..لا للتعصب ".

وأنتهت 198 مباراة بنتيجة الفوز ، فيما حسم التعادل 37 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري ، وأحرزا اللاعبون 922 هدف ، وجاءت مراكز شباب الدقهلية الأعلى تهديفًا ب57 هدفًا خلال منافسات الأسبوع السابع لدوري مراكز الشباب .

ويقام مباريات دوري مراكز الشباب بمجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، حفاظًا علي سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات ، من تعقيم وتطهير الملاعب وغرف خلع املابس اللعبين والحكام ، والتي تأتي في صدارة أولويات الوزارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .