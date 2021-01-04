أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، نتائج مباريات الإسبوع الثامن من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة ، بإقامة 235 مباراة في 24 محافظة ، تحت شعار " مصر أولًا ..لا للتعصب ".
وأنتهت 198 مباراة بنتيجة الفوز ، فيما حسم التعادل 37 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري ، وأحرزا اللاعبون 922 هدف ، وجاءت مراكز شباب الدقهلية الأعلى تهديفًا ب57 هدفًا خلال منافسات الأسبوع السابع لدوري مراكز الشباب .
ويقام مباريات دوري مراكز الشباب بمجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، حفاظًا علي سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات ، من تعقيم وتطهير الملاعب وغرف خلع املابس اللعبين والحكام ، والتي تأتي في صدارة أولويات الوزارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان نتائج مباريات الإسبوع الثامن من دوري مراكز الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.