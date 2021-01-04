طبيب الزمالك يعلن تطورات الحالة الصحية لـ"روقا" بعد إصابته بـ كورونا

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن حالة محمد أشرف روقا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي "مستقرة" رغم إيجابية مسحته الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وقال محمد أسامة في تصريحات لموقع الزمالك، إنه اشتبه في إصابة روقا بالفيروس وقام بإجراء مسحة طبية للاعب عقب مباراة إنبي بالدوري وجاءت نتيجتها إيجابية.



وأوضح محمد أسامة أن اللاعب يخضع للعزل المنزلي وبروتوكول طبي للتعافي من الفيروس، مشيرا إلى أن الأعراض التي ظهرت عليه خفيفة.