وقال محمد أسامة في تصريحات لموقع الزمالك، إنه اشتبه في إصابة روقا بالفيروس وقام بإجراء مسحة طبية للاعب عقب مباراة إنبي بالدوري وجاءت نتيجتها إيجابية.
وأوضح محمد أسامة أن اللاعب يخضع للعزل المنزلي وبروتوكول طبي للتعافي من الفيروس، مشيرا إلى أن الأعراض التي ظهرت عليه خفيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبيب الزمالك يعلن تطورات الحالة الصحية لـ"روقا" بعد إصابته بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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