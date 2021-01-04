مقابل 30 مليون جنيه .. عمر السومة يقترب من التجديد لأهلي جدة السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي أهلي جدة السعودي من التوصل لاتفاق مع السورى عمر السومة مهاجم الفريق لتجديد عقده مع الفريق الذى ينتهى فى يونيو المقبل فى ظل تلقى اللاعب العديد من العروض الخيالية خلال الفترة الماضية.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن إدارة النادي الأهلي والمهاجم السوري عمر السومة، توصلا إلى اتفاق نهائي على تمديد عقده لمدة ثلاثة أعوام جديدة، مقابل 30 مليون ريال تقريبا بواقع عشرة ملايين كل عام، على أن يكون التوقيع رسميا خلال اليومين المقبلين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مستحقات السومة المتأخرة كانت عقبة قبل الاتفاق على تمديد العقد، لكن إدارة الأهلي تجاوزتها عندما قبل اللاعب تسلمها على دفعات اتفق عليها الطرفان، على أن يتسلم الدفعة الأولى منها قبل التوقيع الرسمي.
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