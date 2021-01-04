نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة طبية جديدة لعمرو السولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سوف يجري مسحة طبية جديدة مساء اليوم الاثنين.

وأوضح عبد الحفيظ أن موعد لحاق السولية بالتدريبات الجماعية يتحدد في ضوء المسحة الطبية التي سيجريها اللاعب، مشيرا إلى أن حالته مستقرة حاليا، ولكنه سيعود للمشاركة في التدريبات بعد التأكد من تعافيه نهائيا.

ويغيب السولية عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.