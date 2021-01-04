عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة الرباعي؛ محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا، وذلك بعد العينة التي خضعوا لها أمس الأحد.
وأوضح عبد الحفيظ أن الرباعي بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم الاثنين، وذلك بعد التأكد من تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.