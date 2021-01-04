شوبير: أوضة اللبس في نادى بيراميدز مليئة بالأزمات والمشاكل

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن "أوضة اللبس في نادي بيراميدز مليئة بالمشاكل خلال الفترة الأخيرة ومنذ بداية بطولة الدوري المصري".

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت: "أحمد الشناوى حارس بيراميدز يعانى من تهتك فى غضاريف الركبة وخضع للأشعة وسوف يغيب فترة عن الملاعب لكنه لايحتاج لجراحة ".

وأضاف: "المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز يشعر بالاستياء لغيابه عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم ومنح الفرصة لشريف إكرامى".

وأختتم أحمد شوبير، قائلا: "محمد فاروق لاعب بيراميدز زعلان وعايز يمشى وعنده عرض من سيراميكا كليوباترا وقد يتم الموافقة عليه"، مضيفا: "تشعر أن بيراميدز رغم فوزه على الانتاج الحربى بأن أوضة اللبس فيها مشاكل وأزمات".

على جانب أخر كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار لفريق الإتحاد السكندري لمدة موسمين، من قطع الإعاراة وعودته مرة أخرى للقلعة الحمراء في يناير.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلًا : " ‏الاهلي استطلع رأي نادي الاتحاد في عودة عمار حمدي في يناير، لكن محمد مصيلحي رئيس النادي رفض بشدة، فالأهلي اغلق الموضوع تماما إلي بداية الموسم الجديد ده الخبر الصحيح".

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي طلب قطع إعارة عمار حمدي وعودته في يناير ، لتعويض فشل صفقة البرازيلي جاستين سيرينو صانع ألعاب صن داونز مثلما أشارت بعض التقارير مؤخرًا.