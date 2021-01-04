وزارة الشباب والرياضة تنظم حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وبالتنسيق مع مبادرة شباب يدير شباب ، حملة توعية بالمحافظات لتوجيه الشكر لعمال النظافة وحثهم على ارتداء كمامات وقفازات لوقاية أنفسهم من العدوى، أو الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرارهم في العمل والتضحية من أجل الوطن.

وتضمنت المبادرة أيضًا توزيع مجموعة من الملصقات الدعائية لحث المواطنين علي إلقاء القمامة في الأماكن والصناديق المخصصة لها ، بالإضافة إلي التنويه من هذه الملصقات علي المواطنين باالإبتعاد عن أعمدة الإنارة خاصة مع الظروف الجوية السيئة وهطول الأمطار.

كما حثت الملصقات التي قام بتوزيعها بمختلف المحافظات شباب مبادرة " شباب يدير شباب " التابعة للوزارة ، علي اتخاذ عددًا من الإجراءات الوقائية الهامة خاصة فى القطاعات الخدمية والميدانية حفاظًا على سلامة العاملين من فيروس "كورونا" المستجد، و من بين تلك الإجراءات إرتداء الكمامات والقفازات للعاملين وعمال النظافة وعمال الجراجات والورش ومحطات المناولة ومجمعات القمامة الذين ينتشرون فى جميع الشوارع لرفع القمامة والمخلفات.

وتأتي هذه الحملة إيمانًا بدور الوزارة في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية في مختلف المجالات ، وانطلاقا من تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بضرورة أن تكون مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان المصري ثقافيا ونفسيا وبدنيا وصحيًا.