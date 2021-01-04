شقيق راموس يثير الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

أثار رينيه راموس، شقيق ووكيل أعمال قائد نادي ريال مدريد، سيرخيو راموس، الجدل حول موقف المدافع الدولي الإسباني، من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف الفريق الملكي.

ولم يتبق في عقد راموس البالغ عمره 34 عاما، سوى ستة أشهر مع ريال مدريد، ولم يعلن النادي الملكي حتى الآن التوصل لأي اتفاق بينهما بشأن تجديد العقد.

ويحق لراموس التفاوض من الآن مع أي فريق يريده، للانضمام إليه مجانا بعد نهاية عقده في يونيو المقبل.

وكتب الصحفي الإسباني الشهير ألفريدو دورو عبر حسابه على موقع "تويتر": "سيتعين على شخص ما، أن يشرح كيف ولماذا وصلنا إلى هذه المرحلة، أن تسمح لقائدك وواحد من أساطير ريال مدريد، أن يظهر في نوع سخيف من اللاعبين الذين يمكنهم التوقيع لأي فريق بحرية".

وأعاد شقيق راموس، نشر هذه التغريدة على حسابه في "تويتر"، ليضفي مزيدا من الإثارة والغموض على مستقبل المدافع الدولي الإسباني، حيث بدا وكأن رينيه راموس يلقي باللوم على ريال مدريد لعدم موافقته بعد على تجديد عقد قائده.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن عائلة راموس تنتظر النادي الملكي، ليقدم لهم عرضا مناسبا ، حتى يتم القبول من جانب اللاعب والتجديد مع ريال مدريد