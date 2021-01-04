أعلن على غزال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية.
ونشر على غزال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة قائلا : " "الحمد لله سلبي كورونا".
وغاب على غزال عن آخر مباراتين للفريق السكندرى أمام الزمالك وسيراميكا كليوباترا بسبب إصابته بكورونا ، وأصبح جاهزا الآن للمشاركة فى تدريبات فريقه بشكل طبيعى بعد تعافيه .
ويواصل فريق سموحة استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز .
يذكر أن على غزال انضم إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ونجح اللاعب فى الظهور بمستوى جيد خلال اللقاءات التى خاضها مع الفريق حتى الآن بمسابقة الدوري .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علي غزال نجم سموحة يعلن تعافيه من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.