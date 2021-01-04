تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك تحت إشراف "بيدرو"

وشهد تدريب الزمالك تواجد 19 لاعبا بعدما قرر الجهاز الفني أن يكون مران اليوم "اختياري" حيث تمنح الحرية للاعبين بحضوره من عدمه.
وأدى لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب وبعدها خضع اللاعبون لحصة تدريبات بدنية تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال.
ويسعى الجهاز الفني إلى الوصول باللاعبين لأعلى مستوى بدني في ظل تلاحم المباريات. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.
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