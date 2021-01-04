باتشيكو يجتمع بلاعبي الزمالك

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية والخططية المقرر تطبيقها خلال المران، كما طالب اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات من أجل اعتلاء القمة.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.
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