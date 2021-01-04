الونش والمثلوثي يشاركان في تدريب الزمالك استعدادا لـ الطلائع

وفضل "الونش" التواجد في تدريبات الفريق وعدم الحصول على راحة سلبية رغم منح الجهاز الفني الحرية للاعبين بحضور التدريب من عدمه.
وشارك الدولي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن الفريق في المران كاملا، وظهر بمستوى جيد حيث يسعى اللاعب إلى الوصول لأعلى فورمة بدنية وفنية من أجل التواجد بالتشكيلة الأساسية للفريق.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.
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