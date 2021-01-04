الرياضة

إنجاز جديد.. ضم التايكوندو رسميًا الى رياضات المدارس واحتساب نسب الحافز للطلاب

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تلقي عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو خطاب الموافقة النهائية لضم التايكوندو في بطولات وزارة التربية و التعليم لمرحلة إعدادي خلال هذا الموسم ٢١/٢٠ و المقرر عقدها في مارس ٢٠٢١ و من بعد ضمها للمرحلة الثانوية للعام ٢٢/٢١ مع إضافة مسابقات البومزا  أيضا كسابقة من نوعها لنشاط بطولات المدارس مع استحقاق الطلبة الفائزة لنسب الحافز الرياضي لمرحلة الإعدادي و الثانوي.

وسوف تتوفر كافة الشروط و التعليمات بمدريات التربية و التعليم المختلفة بدءا من ١٠ يناير ٢٠٢١

وقام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتوجيه الشكر و التهنئة لعمرو سليم علي المجهود الذي بذله لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي و الذي بدأه عام ٢٠١٨ بإضافة التايكوندو ضمن مسابقات أولمبياد الطفل بالمدارس.

و من المتوقع ان يؤدي هذا الإنجاز الجديد وغير المسبوق الي زيادة اعداد الممارسين لرياضة التايكوندو منذ الصغر و إعطاء فرصة للمتفوقين رياضيا في الحصول علي درجات الحافز في مرحلتين مختلفتين من مراحل التعليم الأساسية و التنافس في نوعين مختلفين من مسابقات الكروجي و البومزا و نشر نشاط البومزا بشكل كبير بالإضافة الي فتح مجالات جديدة للمدربين للتدريب في المدارس المصرية.

ومن ناحيته وجه عمرو سليم الشكر و التقدير الي الدكتورة إيمان حسن رئيس الادارة المركزية للشؤون الطلابية بوزارة التربية و التعليم لما قدمته من إهتمام و مجهود لضم التايكوندو للرياضات الأساسية في بطولات المدارس كما وجه شكره لمجلس ادارة الاتحاد و لمسئولي اللجان المختلفة بالاتحاد لدعمهم الدائم و بذلهم كل الجهد لتحقيق الخطط الموضوعة لانتشار و رقي التايكوندو في مصر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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