وسوف تتوفر كافة الشروط و التعليمات بمدريات التربية و التعليم المختلفة بدءا من ١٠ يناير ٢٠٢١
وقام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتوجيه الشكر و التهنئة لعمرو سليم علي المجهود الذي بذله لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي و الذي بدأه عام ٢٠١٨ بإضافة التايكوندو ضمن مسابقات أولمبياد الطفل بالمدارس.
و من المتوقع ان يؤدي هذا الإنجاز الجديد وغير المسبوق الي زيادة اعداد الممارسين لرياضة التايكوندو منذ الصغر و إعطاء فرصة للمتفوقين رياضيا في الحصول علي درجات الحافز في مرحلتين مختلفتين من مراحل التعليم الأساسية و التنافس في نوعين مختلفين من مسابقات الكروجي و البومزا و نشر نشاط البومزا بشكل كبير بالإضافة الي فتح مجالات جديدة للمدربين للتدريب في المدارس المصرية.
ومن ناحيته وجه عمرو سليم الشكر و التقدير الي الدكتورة إيمان حسن رئيس الادارة المركزية للشؤون الطلابية بوزارة التربية و التعليم لما قدمته من إهتمام و مجهود لضم التايكوندو للرياضات الأساسية في بطولات المدارس كما وجه شكره لمجلس ادارة الاتحاد و لمسئولي اللجان المختلفة بالاتحاد لدعمهم الدائم و بذلهم كل الجهد لتحقيق الخطط الموضوعة لانتشار و رقي التايكوندو في مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنجاز جديد.. ضم التايكوندو رسميًا الى رياضات المدارس واحتساب نسب الحافز للطلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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