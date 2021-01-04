المقاصة يستعيد خدمات عبدالعزيز مودى أمام أسوان

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة جهود مدافعه أحمد عبدالعزيز مودى قبل مواجهة أسوان المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز .



وكان مودى غاب عن المقاصة فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلى بسبب الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم .

وتأتى عودة أحمد مودى مهمة لدى الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة إيهاب جلال فى ظل الاعتماد على اللاعب بشكل مستمر فى تشكيل الفريق الأساسى نتيجة القدرات الفنية والبدنية الجيدة التى يمتلكها .

وكانت أحداث مباراة الإسماعيلي ومصر للمقاصة انتهت بفوز الفريق الفيومي 3-1، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح مصر للمقاصة التسجيل في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق مروان حمدي الذي تقدم للفريق الفيومي عن طريق تسديدة رائعة.

احتسب حكم مباراة الإسماعيلي ومصر للمقاصة ركلة جزاء لصالح الدراويش، بعد لمس أحد مدافعي المقاصة الكرة بيده في منطقة الجزاء.

طالب لاعبو الإسماعيلي حكم المباراة العودة لخاصية الـ VAR، بعد ملامسة الكرة ليد أحد لاعبي المقاصة، وبالفعل جاء القرار بصحة الكرة.

وتصدى شكري نجيب لاعب الإسماعيلي لركلة الجزاء، أرضية على يمين الحارس أدركت التعادل للدراويش.

وفي شوط المباراة الثاني طالب لاعبي مصر للمقاصة من حكم المباراة العودة لخاصية الـ VAR، بعد ملامسة الكرة ليد أحد لاعبي الاسماعيلي، وبالفعل جاء القرار بصحة الكرة

وتصدى عصام صبحي لاعب مصر للمقاصة لركلة الجزاء في الدقيقة 55، وخدع محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي وأسكنها الشباك ليتقدم المقاصة بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 57 تمكن مروان حمدي لاعب مصر للمقاصة من تسجيل الهدف الثالث للمقاصة من تسديدة صاروخية لم يتمكن محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي أن يفعل أمامها شئ لتنتهى المباراة بفوز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.