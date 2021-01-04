مسحة طبية لبعثة المقاولون العرب في تونس

تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمسحة طبية اليوم استعدادا لمباراة النجم الساحلي التي ستقام غدا الاربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية.

وتنص لوائح الاتحاد الافريقي على اجراء مسحة قبل المباراة ب48 ساعة.

ويؤدي الفريق مرانه الثاني اليوم في المنستير وسط حالة من التركيز بين اللاعبين.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائي التأهيل و24 لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.