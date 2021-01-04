تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية.. جنش يواصل أداء برنامجه التأهيلي في الزمالك

واصل محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ويعاني "جنش" من إصابة في العضلة الضامة ومازال يؤدي تدريباته التأهيلية استعدادا للعودة للتديبات الجماعية للفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.





وكان الزمالك استهل مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.