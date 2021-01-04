الرياضة

تعديل موعد إقامة لقاء بني سويف وملاوي بدوري اليد

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الإتحاد المصري لكرة اليد تعديل موعد إقامة مباريات المجموعة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز والمرتبط مواليد 2002 لتقام الجمعة القادمة بدلا من إقامتها السبت 9 يناير .

ويواجه بني سويف نظيره ملوي بالصالة المغطاة بإستاد بني سويف الرياضي فيما سيواجه طما نظيره الفيوم بالصالة المغطاة بجامعة أسيوط .

وتأهل بني سويف للتصفيات المؤهلة لدوري المحترفين عقب نجاحه في الفوز على قارون بالجولة الماضية بنتيجة 22/18

ويقود الفريق جهاز فني بقيادة حسن طه مديرا فنيا و أسامة طلبة مدربا عاما وأحمد جبر إداريا والدكتور امام محمد جهاز طبي وأحمد ابوزيد قائد الفريق .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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